О нас
Report Georgia

В Армении начались трения между ВС и политическим руководством

В Армении начались трения между ВС и политическим руководством "Минобороны и Генштаб вооруженных сил Армении решительно осуждают попытки некоторых политических кругов посеять вражду между политическим руководством и ВС Республики Армения"
Нагорно-карабахский конфликт
760
27 октября 2020 г. 17:13
В Армении начались трения между ВС и политическим руководством

В Армении, терпящей продолжительные неудачи и проигрыш на фронте, стали отчетливы расхождение взглядов и вражда между политическим руководством и армией.

Как передает Report, это заметно из совместного заявления Минобороны и Генштаба вооруженных сил Армении.

"Минобороны и Генштаб вооруженных сил Армении решительно осуждают попытки некоторых политических кругов посеять вражду между политическим руководством и ВС Республики Армения", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении политиков также призвали воздержаться от заявлений и действий, сеющих рознь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda silahlı qüvvələr və siyasi rəhbərlik arasında çəkişmə başladı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09
Обнародованы имена убитых в Гяндже
Обнародованы имена убитых в Гяндже
12 октября 2020 г. 14:49
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
11 октября 2020 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi