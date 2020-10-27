В Армении начались трения между ВС и политическим руководством

"Минобороны и Генштаб вооруженных сил Армении решительно осуждают попытки некоторых политических кругов посеять вражду между политическим руководством и ВС Республики Армения"

В Армении, терпящей продолжительные неудачи и проигрыш на фронте, стали отчетливы расхождение взглядов и вражда между политическим руководством и армией.

Как передает Report, это заметно из совместного заявления Минобороны и Генштаба вооруженных сил Армении.

"Минобороны и Генштаб вооруженных сил Армении решительно осуждают попытки некоторых политических кругов посеять вражду между политическим руководством и ВС Республики Армения", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении политиков также призвали воздержаться от заявлений и действий, сеющих рознь.