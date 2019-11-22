В Анкаре обсудили вопрос героизации Арменией фашиста Гарегина Нжде

"Вопрос Гарегина Нжде должен всегда сохранять актуальность и не носить временный характер".

Об этом председатель Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев заявил на мероприятии под названием "Армяно-нацистское сотрудничество", организованном в Анкаре Центром евразийских исследований.

По его словам, после смены власти в Армении, именуемой "бархатная революция", армяне стараются позиционировать себя как либералы, реформаторы: "До общественности следует донести, что на самом деле в Армении преобладает расистская среда".

Выступивший следом профессор Университета Эрджийес Гафар Чахмаглы отметил, что на протяжении всей истории у армян не было истинного героя, поэтому они выбирали себе в герои людей, которые совершали террор против Азербайджана и Турции: "Именно поэтому Армения объявила своим героем откровенно воевавшего против СССР Гарегина Нжде. Гарегин Нжде продвигал идею "цехакронизма", согласно которой, армяне - верховный народ, а идея "цехакронизма" совпадала с идеологией фашизма. Сейчас Армения официально управляется по этой идеологии".

Гафар Чахмаглы сообщил, что сотрудничавшему с немецкой разведкой во время Второй мировой войны Гарегину Нжде в обмен на службу обещали Нахчыван, Карабах и Восточную Анатолию.