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В Агсу молодые люди провели шествие в честь победы

В Агсу молодые люди провели шествие в честь победы В городе Агсу подростки и молодежь провели шествие по случаю победы азербайджанской армии в Карабахской войне, а также Дня флага
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 05:47
В Агсу молодые люди провели шествие в честь победы

В городе Агсу подростки и молодежь провели шествие по случаю победы Азербайджанской армии в Карабахской войне, а также Дня флага.

Как передает ширванское бюро Report, шествие началось в западной части города, у въезда на шоссе Агсу-Кюрдемир. Сначала проехали автомобили, а потом прошли пешеходы.

Шествие в сопровождении полиции охватило центральные улицы и проспекты города. Жители кричали "Карабах – это Азербайджан!", "Да здравствует Верховный главнокомандующий!", "Да здравствует Азербайджанская армия!", "Да здравствует Азербайджан!".

Молодые люди поздравили друг друга с Днем Государственного флага и победой в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda yeniyetmə və gənclər zəfər yürüşü keçiriblər

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