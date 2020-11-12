В Агсу молодые люди провели шествие в честь победы

В городе Агсу подростки и молодежь провели шествие по случаю победы азербайджанской армии в Карабахской войне, а также Дня флага

В городе Агсу подростки и молодежь провели шествие по случаю победы Азербайджанской армии в Карабахской войне, а также Дня флага.

Как передает ширванское бюро Report, шествие началось в западной части города, у въезда на шоссе Агсу-Кюрдемир. Сначала проехали автомобили, а потом прошли пешеходы.

Шествие в сопровождении полиции охватило центральные улицы и проспекты города. Жители кричали "Карабах – это Азербайджан!", "Да здравствует Верховный главнокомандующий!", "Да здравствует Азербайджанская армия!", "Да здравствует Азербайджан!".

Молодые люди поздравили друг друга с Днем Государственного флага и победой в Карабахе.