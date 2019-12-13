ГПС: В 2019 году достигнуто продвижение боевых пунктов с Арменией на 1,5-1,7 км

По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева на части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, на полученных боевых постах на линии соприкосновения проделаны широкомасштабные работы.

Как передает Report, об этом сообщили на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы в 2019 году.

Было отмечено, что приступила к служебно-боевой деятельности отдельная пограндивизия "Газах" Пограничных войск.

За отчетный период в данном направлении построены три новые воинские части, на ведущих к погранично-боевым пунктам и между ними на промежутке 38,7 км насыпаны защитные валы и на 92 км проложены дороги, сданные в пользование военные объекты снабжены современной системой отопления, генераторами и солнечными батареями, в погранично-боевые пункты проведены линии промышленного электричества, газа и воды.

Было сообщено, что в марте и июне-июле были своевременно обнаружены попытки врага продвинуть свои позиции в направлении горы Бабакар Газахского района вглубь Азербайджана, в результате превентивных мер было достигнуто продвижение пограничных боевых пунктов на 1,5-1,7 км вперед, в результате чего на прилегающей территории взяты под полный контроль газовая линия, ведущая из Грузии в Армению, и газокомпрессорная станция.