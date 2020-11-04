Уволены некоторые "должностные лица" сепаратистов

Уволен ряд "официальных лиц" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе

Уволен ряд "официальных лиц" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Так, "указами" главы сепаратистов уволены его "помощник" Рудик Мартиросян, "заместители генпрокурора" Эрик Вердиян и Сасун Габриелян, "член госсовета статистики" Армен Согомонян. Досрочно прекращены полномочия "члена Центризбиркома" Егише Согомоняна.

Аркадий Согомонян освобожден от "должности" "первого замминистра труда и по социальным и жилищным вопросам", Давид Аванесян освобожден от "должности" "замминистра градостроительства", Эрик Григорян – от "должности" "главы аппарата министерства образования и науки", Гагик Айрапетян – "и.о. главы" "аппарата Комитета государственных доходов", Артак Арстамян – от "должности" "помощника управделами "президента"".