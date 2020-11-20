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Установлены личности еще трех армянских наемников из Сирии, уничтоженных в Карабахе

Установлены личности еще трех армянских наемников из Сирии, уничтоженных в Карабахе Соответствующая информация появилась на странице партии "Дашнакцутюн" в Фейсбуке
Нагорно-карабахский конфликт
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20 ноября 2020 г. 11:21
Установлены личности еще трех армянских наемников из Сирии, уничтоженных в Карабахе
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Установлены личности еще трех наемников, прибывших из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боях с Азербайджанской армией.

Как сообщает Report, соответствующая информация появилась на странице партии "Дашнакцутюн" в Фейсбуке.

Это командир армянского отряда самообороны в Алеппо, член "Дашнакцутюн" Арут Паноян (1976 года рождения), житель Алеппо Акоп Астарчян (1991 года рождения) и боевик отряда самообороны в Алеппо Мосик Секлемян (1992 года рождения).

Они похоронены на военном кладбище Ераблур в Ереване.

Сирийское крыло "Дашнакцутюн" и другие армянские организации на Ближнем Востоке воюют в основном на стороне армии Башара Асада против Турции.

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