Установлена личность одного из неизвестных шехидов, похороненных на кладбище в Имишли

Установлена личность одного из неизвестных шехидов, похороненных в девяти могилах на кладбище "Шаммедли" в Имишлинском районе.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Останки шехидов, павших в боях против атак вооруженных подразделений захватнической Армении в направлении Физулинского района в 1993-1994 годы и похороненных без опознания на кладбище "Шаммедли" Имишлинского района, при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц были эксгумированы, взяты соответствующие образцы. В результате сравнения между изъятыми образцами останков похороненного и образцами, взятыми у членов семьи, были установлены родственные связи с одним из похороненных.

В соответствии с военными ритуалами, тело шехида будет по желанию его семьи предано земле на Аллее шехидов в городе Евлах 23 января 2020-го года в 15:00", - говорится в информации.