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Глава МИД Азербайджана: Урегулирование карабахского конфликта должно вестись поэтапно

Урегулирование карабахского конфликта должно вестись поэтапно
© Report / Firi Salim

Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта является серьезной темой в двусторонних отношениях Азербайджана и России.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

"Мы обсудили международную проблематику, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, данный вопрос является "большой и серьезной темой", как в рамках двусторонних отношений Баку и Москвы, так и в многосторонних, так как Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Правильный шаг - поэтапный подход в вопросе урегулирования конфликта, отметил азербайджанский министр.

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