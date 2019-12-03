Глава МИД Азербайджана: Урегулирование карабахского конфликта должно вестись поэтапно

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/4010ec2163d92626f069efe418cc1236/6f9c99ac-ee65-479b-ad2b-b776d812be19_292.jpg

Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта является серьезной темой в двусторонних отношениях Азербайджана и России.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

"Мы обсудили международную проблематику, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, данный вопрос является "большой и серьезной темой", как в рамках двусторонних отношений Баку и Москвы, так и в многосторонних, так как Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Правильный шаг - поэтапный подход в вопросе урегулирования конфликта, отметил азербайджанский министр.