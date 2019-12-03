Глава МИД Азербайджана: Урегулирование карабахского конфликта должно вестись поэтапно

Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта является серьезной темой в двусторонних отношениях Азербайджана и России.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.
"Мы обсудили международную проблематику, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - заявил Э.Мамедъяров.
По его словам, данный вопрос является "большой и серьезной темой", как в рамках двусторонних отношений Баку и Москвы, так и в многосторонних, так как Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.
Правильный шаг - поэтапный подход в вопросе урегулирования конфликта, отметил азербайджанский министр.
Tural AsadiАвтор новости