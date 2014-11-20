​Уорлик: В Нагорном Карабахе нет нейтральной территории

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик пояснил совместное заявление посредников касательно наличия "нейтральной территории" на линии соприкосновения.

Как сообщает Report, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, поясняя заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, написал в своей странице в Twitter: "Чтобы быть точным, в Нагорном Карабахе нет "нейтральной" территории, однако, существует "ничейная земля", разграничивающая вооруженные силы сторон".

Напомним, согласно заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ обломки сбитого 12 ноября армянского военного вертолета "Ми-24 " находятся на заминированном участке нейтральной территории линии соприкосновения".

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров сказал, что подобные заявления сопредседателей МГ ОБСЕ касательно "нейтральной территории" являются провокацией против Азербайджана. По его словам, страны-члены МГ ОБСЕ неоднократно признавали территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.