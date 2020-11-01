Уничтожены вражеские грузовики с боеприпасами

После уничтожения склада с вооружением ВС Армении на оккупированных землях Азербайджана несколько дней назад у врага возникли серьезные проблемы со нехваткой оружия и боеприпасов

После уничтожения склада с вооружением ВС Армении на оккупированных землях Азербайджана несколько дней назад у врага возникли серьезные проблемы со нехваткой оружия и боеприпасов.

Как передает Report, по этой причине враг старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках.

Вечером 31 октября в ходе воздушного наблюдения местности было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Транспортные средства были немедленно уничтожены точными выстрелами.

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