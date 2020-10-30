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Уничтожена и выведена из строя техника врага

Уничтожена и выведена из строя техника врага 29 октября в течение дня и в ночь на 30 октября вооруженные силы Армении обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты из различного оружия, в том числе c помощью артиллерии и ракет
Нагорно-карабахский конфликт
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30 октября 2020 г. 08:22
Уничтожена и выведена из строя техника врага

29 октября в течение дня и в ночь на 30 октября вооруженные силы Армении обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты из различного оружия, в том числе c помощью артиллерии и ракет.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны,

Бои продолжались в основном в направлении Агдере, Ходжавенда и Губадлы. Попытки врага атаковать были решительно пресечены.

В результате ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава врага есть убитые и раненые.

Вчера в течение дня и ночью на различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество техники и живой силы армян: 2 самолета Су-25, 3 танка Т-72, ​​1 БТР, 2 "Смерча" и 1 БМ-21 "Град", 10 пушек различного типа, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 РЛС П-18 и 4 единицы автомобильной техники.

В настоящее время азербайджанские войска контролируют ситуацию вдоль всей линии фронта.

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Версия на английском языке Enemy's attempt to attack prevented, a large number of forces destroyed
Версия на азербайджанском языке Düşmənin hücum cəhdinin qarşısı alınıb, xeyli canlı qüvvəsi məhv edilib

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