Уничтожена боевая техника врага

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало очередные кадры уничтожения боевой техники.
Report со ссылкой на Минобороны представляет данные кадры.
Уничтожена боевая техника врагаУничтожена боевая техника врага Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало очередные кадры уничтожения боевой техники
Нагорно-карабахский конфликт
58882
25 октября 2020 г. 00:43
https://static.report.az/photo/da6e7e24-206f-33cf-bd53-d747484f4a32.jpg
Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало очередные кадры уничтожения боевой техники.
Версия на азербайджанском языке Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib