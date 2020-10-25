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Уничтожена боевая техника врага

Уничтожена боевая техника врага Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало очередные кадры уничтожения боевой техники
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 00:43
Уничтожена боевая техника врага

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало очередные кадры уничтожения боевой техники.

Report со ссылкой на Минобороны представляет данные кадры.

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Версия на азербайджанском языке Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib

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