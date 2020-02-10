Умер ветеран Карабахской войны

Скончался военнослужащий Гошгар Гаджиев, который был тяжело ранен противником при выполнении боевой задачи.

Как сообщает Report, он умер прошлой ночью в клинике Ege Hospital.

Отметим, что Г. Гаджиев родился в 1986 году в Мингячевире. Служил в азербайджанской армии в качестве сверхсрочника.

2 сентября 2015 года во время предотвращения вражеской разведывательной диверсии Гошгар Гаджиев получил тяжелое ранение в голову. Наряду с местными медицинскими учреждениями его лечение проходило также в Турции.

Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, Г.Гаджиеву была вручена медаль "За отличие на военной службе" 3-й степени.