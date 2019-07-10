Туск: ЕС продолжит содействовать усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ

Евросоюз продолжит содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"ЕС продолжит содействовать усилиям посредников Минской группы ОБСЕ с акцентом на долгосрочное решение, основанное на основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта. ЕС содействует строительству мира в регионе и готов содействовать мерам для подготовки народов к миру", - заявил Д.Туск.

Он указал, что ЕС приветствует положительную динамику в процессе карабахского урегулирования, однако "разделяет обеспокоенность МГ ОБСЕ в связи с недавними жертвами и заявлениями, ведущими к эскалации".

Председатель Европейского совета призвал стороны конфликта проявить сдержанность и принять меры для восстановления атмосферы переговоров и мира, способствующей продолжению реальных переговоров.

Напомним, Д. Туск посетил Азербайджан 9 июля.