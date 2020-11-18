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Турция направит своих военнослужащих в Азербайджан

Турция направит своих военнослужащих в Азербайджан Турецкие военные в течение года будут работать в российско-турецком Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 10:25
Турция направит своих военнослужащих в Азербайджан

В официальной газете Турции Resmi gazete опубликовано решение Великого национального собрания Турции об отправке военных сил в Азербайджан.

Как передает Report, во вступительной части решения говорится, что отправка военных сил Турции в Азербайджан осуществляется на основании "Договора о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Азербайджаном и Турцией" от 16 августа 2010 года.

В решении подчеркивается, что борьба братского и дружественного Азербайджана за освобождение оккупированных территорий длится годами: "Азербайджан, пользуясь правом на самооборону, с 27 сентября начал контрнаступательные операции, в результате которых добился больших успехов в освобождении оккупированных территорий".

Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут работать в российско-турецком Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху.

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Версия на английском языке Turkey publishes decision on Karabakh troop deployment
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərməsi ilə bağlı qərar dərc edilib

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