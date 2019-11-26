Турал Гянджалиев: Взаимные визиты журналистов окажут важное влияние на мирное сосуществование двух общин

"Я полагаю, что визит армянских журналистов в Баку, Гянджу и Губу, а также визит азербайджанских журналистов в Ереван и оккупированные Шушу и Ханкенди окажет большое влияние на мирное сосуществование двух общин в рамках территориальной целостности Азербайджана в будущем".

Как сообщает Report, об этом председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев сказал на пресс-конференции по итогам встреч, проведенных членами общины во время визитов в американский город Лос-Анджелес и турецкий город Анкара.

По его словам, эти визиты положительно скажутся на нашем возвращении на родные земли и совместном проживании в рамках территориальной целостности Азербайджана: "Мы всегда заявляли о готовности жить сообща с армянской общиной. Мы полагаем, что эти встречи полезны. Мы считаем, что такого рода визиты станут стимулом для поощряемого, поддерживаемого нами межобщинного диалога, совместного мирного проживания".