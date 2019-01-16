Американский дипломат: США внимательно следят за деятельностью азербайджанской общины Нагорного Карабаха

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев встретился с и.о. посла США в Азербайджане, временным поверенным Уильямом Гилом.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель общины.

На встрече обсудили ряд вопросов.

"Прошел интересный обмен мнениями. Я передал американскому дипломату нашу позицию о возможности совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках международно признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, коснулся вопросов создания конструктивного диалога и контактов. Я заявил о важности вывода оккупационных войск с территорий Азербайджана и немедленного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев", - сказал он.

По словам Т.Гянджалиева, американский дипломат выразил удовлетворение встречей и отметил, что внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорного Карабаха.