 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американский дипломат: США внимательно следят за деятельностью азербайджанской общины Нагорного Карабаха

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев встретился с и.о. посла США в Азербайджане, временным поверенным Уильямом Гилом. 

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель общины. 

    На встрече обсудили ряд вопросов. 

    "Прошел интересный обмен мнениями. Я передал американскому дипломату нашу позицию о возможности совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках международно признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, коснулся вопросов создания конструктивного диалога и контактов. Я заявил о важности вывода оккупационных войск с территорий Азербайджана и немедленного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев", - сказал он. 

    По словам Т.Гянджалиева, американский дипломат выразил удовлетворение встречей и отметил, что внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi