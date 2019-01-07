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    Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона встретился с послом Турции

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом. 

    Как сообщает Report, об этом глава общины написал в своем аккаунте в соцсети. 

    Т.Гянджали отметил, что подробно проинформировал посла Турции о проблемах, с которыми сталкивается азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона. 

    На встрече стороны обменялись мнениями о дальнейшей деятельности общины и предстоящих мероприятиях. 

    Т. Гянджалиев выразил глубокую признательность Турции за поддержку и принципиальную позицию в  нагорно-карабахском конфликте. 

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