Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона встретился с послом Турции

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщает Report, об этом глава общины написал в своем аккаунте в соцсети.

Т.Гянджали отметил, что подробно проинформировал посла Турции о проблемах, с которыми сталкивается азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона.

На встрече стороны обменялись мнениями о дальнейшей деятельности общины и предстоящих мероприятиях.

Т. Гянджалиев выразил глубокую признательность Турции за поддержку и принципиальную позицию в нагорно-карабахском конфликте.