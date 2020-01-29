Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с послом США

По инициативе посла США в Азербайджане Ли Лиценбергера состоялась встреча с руководителем азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Туралом Гянджалиевым.

Об этом Report сообщили в общине.

На встрече Турал Гянджалиев проинформировал посла об азербайджанской общине нагорно-карабахского региона.

Доведя до внимания посла желания и требования членов общины, Т.Гянджалиев заявил, что они поддерживают мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, требуют безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с наших оккупированных территорий, возвращения всех азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли, восстановления их нарушенных прав, свобод и права на собственность.

Турал Гянджалиев также отметил, что баллотируется на внеочередных парламентских выборах от Ханкендинского избирательного округа №122 и вместе с другими кандидатами от данного округа проводит равную и справедливую избирательную кампанию в соответствии с требованиями избирательного законодательства Азербайджана.

Посол Ли Лиценбергер сказал, что внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорного Карабаха и выразил удовлетворение встречей.