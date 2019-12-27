Турал Гянджалиев: Среди армян Нагорного Карабаха есть желающие жить рядом с азербайджанцами, но их притесняют

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"Азербайджанская община Нагорного Карабаха всегда готова встретиться с армянской стороной".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана неоднократно обращалась с этим вопросом: "К сожалению, в течение 2019 года мы не получили ответа, что свидетельствует о том, что армянская община находится под давлением. Они зависят от режима. Скорее всего, среди них есть те, кто хочет жить с азербайджанцами, но на таких оказывается давление, их притесняют. После того, как азербайджанская община Нагорного Карабаха призвала армянскую общину к переговорам, состоялись взаимные визиты журналистов, однако армянская сторона устроила из этого шоу и выступила с провокационными заявлениями. Это означает, что представители так называемого режима, руководство Армении не заинтересованы в этом вопросе. Они опасаются, что общины могут собраться вместе, обсудить проблемы, поэтому и не допускают этого. Мы же заявляем, что хотим жить вместе".