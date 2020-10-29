Турал Гянджалиев призвал канадского парламентария и сенатора извиниться перед Азербайджаном

Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, руководитель азербайджано-канадской межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса Турал Гянджалиев выразил протест сенатору парламента Канады Лео Хоусакосу и члену местного парламента

Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, руководитель Азербайджано-канадской межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса Турал Гянджалиев выразил протест сенатору парламента Канады Лео Хоусакосу и члену местного парламента Онтарио Гурратану Сингху как в видео-, так и в письменном формате.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Напомним, что в последние дни названные лица выступали с заявлениями в поддержку оккупации и агрессии Армении против Азербайджана. Турал Гянджалиев довел до сведения этих лиц и всех членов парламента Канады факт гибели около 100 гражданских лиц, среди которых 10 малолетних детей, в результате ракетных обстрелов Армении по населенным пунктам Азербайджана, расположенным вдали от региона конфликта.

"Выступать рупором армянского лобби с трибуны вместо того, чтобы защищать права ваших избирателей, расценивается как неуважение к вашим избирателям. Подобными действиями вы становитесь защитниками военных преступлений вооруженных сил Армении против граждан Азербайджана", - говорится в обращении.

В обращении Турал Гянджалиев сообщает жителям канадских регионов Онтарио и Квебек, что сегодня лица, представляющие их в парламенте, грубо нарушают все права человека, оправдывая гибель невинных граждан Азербайджана. Действительно ли такие политики заслуживают поддержки избирателей?

Руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Канада Т.Гянджалиев, наряду с резким осуждением предвзятых позиций Сингха и Хоусакоса против нашего народа, призвал их извиниться перед народом Азербайджана.