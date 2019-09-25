Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев обратился к армянской общине Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам глава общины сказал:

"Пользуясь случаем, я обращаюсь к армянской общине Нагорного Карабаха. Я призываю их избавиться от рабства режима преступной хунты, господствующей как в агрессорской Армении, так и в Нагорном Карабахе. Я приглашаю их откликнуться на наши призывы, и выйти из рабства путем урегулирования и мирного решения конфликта. Если им удастся выбраться из плена, это положительно скажется на переговорном процессе".