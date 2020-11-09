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Турал Гянджалиев обратился к армянской общине: Держитесь подальше от зон боевых действий!

Турал Гянджалиев обратился к армянской общине: Держитесь подальше от зон боевых действий! Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев обратился к армянской общине:
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 18:25
Турал Гянджалиев обратился к армянской общине: Держитесь подальше от зон боевых действий!
Турал Гянджалиев

Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев обратился к армянской общине:

"Уважаемые граждане Азербайджана армянского происхождения!

Знаю, что вы очень внимательно следите за моими обращениями к вам. Это радует. Моё последнее обращение вызвало большой интерес у наших граждан армянского происхождения, и я получил от вас много вдохновляющих посланий и обращений. Я очень рад, что среди наших армянских жителей есть много сторонников мира и совместного сосуществования. Спасибо за внимание!

Из ваших обращений ко мне видно, что вы ожидаете скорейшего становления мира. Как и вы, все граждане Азербайджанской Республики ждут восстановления нашей территориальной целостности и начала мирного сосуществования армян и азербайджанцев.

Я очень хорошо помню былые времена. Совместный смех армян и азербайджанцев на улицах Шуши и Ханкенди, стариков, играющих в нарды под деревьями в кафе. Мы помним те времена, когда гуляли по паркам, кафе и ресторанам, наслаждаясь чистым горным воздухом. Мы не забыли и о совместном участии армянских и азербайджанских спортсменов в спортивных соревнованиях. Мы не забыли дни, когда делились друг с другом радостями и горестями.

Я знаю, что и вы не забыли те времена. Мы снова будем жить как хорошие соседи. Армянские и азербайджанские дети снова будут вместе ходить в детский сад и школу. Дети будут разделены на смешанные команды и будут играть в футбол во дворах.

Единственный способ восстановить те времена - жить вместе в рамках законов Азербайджанской Республики. Еще раз прошу вас держаться подальше от зон боевых действий! Нам дорога каждая человеческая жизнь. Не поднимайте оружие против азербайджанского солдата, который является гарантом вашего будущего и вашей безопасности. Азербайджанские солдаты - гуманисты. Просто доверьтесь им. Они вас не тронут. Вооруженные силы Азербайджана готовы оказать гражданскому населению необходимую гуманитарную и медицинскую поддержку. Если у вас есть дети, служащие в армии, отзовите их.

Попробуем как можно скорее, с минимальными потерями положить конец этому конфликту и установить мир. В этом случае мы, армяне и азербайджанцы, проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, скоро сможем жить вместе в мире, как это было раньше. Уверяю вас, что церковь Казанчи и другие памятники культуры в Шуше будут восстановлены.

Как отметил Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, мы не воюем против армянского народа. Эта война ведется против коррумпированного военно-политического руководства Армении и так называемой преступной хунты, от которой вы тоже страдаете".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTural Gəncəliyevdən erməni icmasına müraciət: "Döyüş bölgələrindən uzaq durun!"

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