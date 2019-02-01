Турал Гянджалиев: В будущем азербайджанская и армянская общины будут совместно пользоваться водными ресурсами Нагорного Карабаха

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Мы и раньше были свидетелями высказывания позиционирующим себя т.н. "пресс-секретарем" "главы" незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана Давидом Бабаяном мыслей клеветнического характера против нашей страны, и в очередной раз он "отличился" абсурдными мыслями на тему "гидротеррора". Смехотворно, что Бабаян, забывая про экологические преступления, совершенные созданным на оккупированных территориях Азербайджана незаконным сепаратистским режимом, прикрывает продолжающуюся сейчас ситуацию, ответственность за которую несет режим, к которому он относится, и ищет "виновных" на стороне".

Об этом Report заявил руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Он подчеркнул, что по этой причине хочет освежить память Д.Бабаяна и донести следующее до его сведения: "В ноябре 2015 года в рамках ПАСЕ была принята резолюция "О преднамеренном лишении воды жителей приграничных регионов Азербайджана". ПАСЕ осудило то, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха и других прилегающих территорий создала для проживающего на данных территориях населения гуманитарные и экологические проблемы.

В резолюции отмечается, что ввиду отсутствия за прошедший период регулярных проверочных работ на Сарсангском водохранилище, расположенном на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, для всех окружающих территорий возникла опасность. Подчеркивается, что запущенность Сарсангского водохранилища может привести к многочисленным человеческим жертвам и большой катастрофе. В резолюции также требуется незамедлительный выход из региона Сарсанг вооруженных подразделений Армении, прекращение использования Арменией водных ресурсов как средство политического влияния или давления на пользу только одной из сторон конфликта.

Сейчас по причине нахождения Саргсанского водохранилища на оккупированных территориях и отсутствия ремонта за прошедший период жизнь 400-тысячного населения 7 районов Азербайджана находится под серьезной угрозой. Саргсанское водохранилище было спроектировано для орошения земельного участка в 120 тыс. гектаров и оккупация воспрепятствовала этому. Также я хотел бы подчеркнуть, что армянская сторона продолжает наносить серьезный урон нашим землям тем, что перекрывает доступ в летние месяцы, когда в воде имеется необходимость, и открывает воду в ненужное время. Это наглядный пример того, что гидротеррор проводится против Азербайджана".

"После прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана богатые водные ресурсы страны, используясь совместно в пределах границ Азербайджана проживающими в регионе в условиях мира армянской и азербайджанской общинами, могут служить развитию сельского хозяйства и других сфер экономики", - добавил Т.Гянджалиев.