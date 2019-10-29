Турал Гянджалиев: Пользуясь постыдной и безвыходной ситуацией, Армения прибегает к провокациям

"В последнее время мы становимся свидетелями обличения захватнической сути Армении и притеснения в международной общественности. Армяне, пользуясь постыдной и безвыходной ситуацией, в которую попали, прибегают к провокациям".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона" Турал Гянджалиев.

Он сказал, что Франция выполняет в Минской группе ОБСЕ функцию сопредседателя: "Поэтому профессорско-преподавательский состав университета Лиль незаконным визитом в Нагорный Карабах наносит вред имиджу Франции, как сопредседателю Минской группы ОБСЕ. Потому что Франция в качестве сопредседателя выполняет посредническую функцию объективно и беспристрастно. Поэтому подобный шаг университета неприемлем. Мы требуем, чтобы руководство университета Лиль приняло серьезные меры в отношении профессоров и преподавателей, совершивших незаконный визит в Карабах. Мы уверены, что в отношении них будут приняты меры и в будущем такие незаконные визиты не будут допускаться".

Отметим, что при организации "партии" "Свободная родина", созданной сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, группа преподавателей и профессоров французского университета Лиль незаконно посетила оккупированные Арменией территории Азербайджана.