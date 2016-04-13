​"Тройка" ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта "прекратить насилие и придерживаться режима перемирия"

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ "Тройка" ОБСЕ во вторник обсудила в Берлине ситуацию в Нагорном Карабахе и в совместном с генсеком организации Ламберто Заньером заявлении призвала прекратить насилие в зоне карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

В "тройку" входит страна-председатель ОБСЕ, а также председатель прошлого и будущего года. В настоящее время в ОБСЕ председательствует Германия, в прошлом году председателем была Сербия, а в 2017 году им станет Австрия. Также на встрече присутствовал генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Тройка" призвала стороны конфликта "прекратить насилие и придерживаться режима перемирия", а также подчеркнула, что "военного решения конфликта не существует".