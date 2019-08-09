Трое граждан Украины обратились в МИД Азербайджана с просьбой не включать их в "черный список"

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Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о невключении имён членов совета Федерации национальной танцевальной лиги Украины (ФНДЛ) Геннадия Хавкина и двух других членов Федерации Игоря Яременко и Тимофея Черненко в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, в информации Управления пресс-службы МИД Азербайджана отметили, что граждане Украины, член правления Федерации национальной танцевальной лиги Украины (ФНДЛ) Геннадий Хавкин и два других члена Федерации, Игорь Яременко и Тимофей Черненко, направили официальное письмо в Министерство иностранных дел с просьбой не включать их имена в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

В письме президент ФНДЛ Марина Курбаналиева и вышеупомянутые члены Федерации, выражая свои искренние сожаления по поводу визита, подтвердили своё полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно признанных границ, а также законам Азербайджана и отметили, что их визит на оккупированные Арменией территории Азербайджанской Республики не был преднамеренным. Кроме того, вышеупомянутые лица засвидетельствовали, что в будущем будут воздерживаться от подобных посещений оккупированных территорий Азербайджана.

Обращения Геннадия Хавкина, Игоря Яременко и Тимофея Черненко были рассмотрены в надлежащем порядке, по итогам чего было принято решение не включать их имена в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".