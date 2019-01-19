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    Трамп: Мирное урегулирование карабахской проблемы будет способствовать укреплению международной безопасности

    Вместе мы сможем добиться прогресса в наших усилиях по углублению торгово-экономических связей
    © Reuters

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил поздравительное письмо Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в своем письме Д.Трамп поздравил премьер-министра Армении с назначением на пост главы правительства и успехом его блока на парламентских выборах в декабре 2018 года. 

    "Вместе мы сможем добиться прогресса в наших усилиях по углублению торгово-экономических связей, в борьбе за укрепление международной безопасности, а также с коррупцией", - написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что "мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы будет способствовать этим усилиям".

    Напомним, что Никол Пашинян 14 января был назначен на пост премьер-министра президентом страны Арменом Саркисяном. По итогам состоявшихся 9 декабря внеочередных выборов в парламент блок Пашиняна получил 88 мандатов из 132.

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