Тертер обстреляли во время пребывания в городе дипломатов

Вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении

Во время совместной поездки в Тертер руководителей дипломатического корпуса, послов, военных атташе и представителей международных организаций вместе с государственными официальными лицами, вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии в отношении международной общественности", - говорится в информации.