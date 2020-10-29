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Тертер обстреляли во время пребывания в городе дипломатов

Тертер обстреляли во время пребывания в городе дипломатов Вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 14:58
Тертер обстреляли во время пребывания в городе дипломатов

Во время совместной поездки в Тертер руководителей дипломатического корпуса, послов, военных атташе и представителей международных организаций вместе с государственными официальными лицами, вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии в отношении международной общественности", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Territory of Terter came under fire while diplomats were in city: MoD
Версия на азербайджанском языке Diplomatlar Tərtərdə olarkən rayon ərazisi atəşə tutulub

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