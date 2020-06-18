Посол США: Территория Нагорного Карабаха является составной частью Азербайджана

США придают большое значение связям с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил в ходе встречи с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым.

Он отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются на высоком уровне.

При обмене мнениями о Нагорно-Карабахском конфликте, посол признал территориальную целостность Азербайджанской Республики и подтвердил, что территория Нагорного Карабаха является составной частью нашей страны и выразил поддержку Азербайджанскому государству.