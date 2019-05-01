Президент Ильхам Алиев: "Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, затронул также тему урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передаёт Report, Президент Ильхам Алиев по поводу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отметил, что никаких изменений в позиции нет.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что данный вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе постановлений и резолюций, принятых международными организациями, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, резолюциями Совета Безопасности ООН. Другого подхода нет».

Президент Азербайджана добавил, что территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров.

«Должен также отметить, что формат переговоров остается неизменным. Несмотря на то, что были некоторые попытки, но в результате нашей деятельности они были пресечены. Кроме того, заявление, с которым выступили 9 марта сопредседатели Минской группы, адресное, однозначное и еще раз свидетельствует о том, что сторон конфликта две. Поэтому, считаю, что эта тема уже нашла решение. Мы и дальше останемся на своей принципиальной позиции, будем укреплять нашу страну, армию. С начала нынешнего года в этом направлении также проделана большая работа, и она будет продолжаться», - сказал глава государства.