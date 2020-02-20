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Тело азербайджанского солдата вывезено из нейтральной территории

Тело азербайджанского солдата вывезено из нейтральной территории

Тело пропавшего без вести солдата азербайджанской армии Акифа Эльшан оглу Аббасова было вывезено из нейтральной территории.

В заявлении Report руководитель пресс-службы азербайджанского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Илаха Гусейнова сообщила, что 19 февраля по обращению и согласию сторон МККК действовал как нейтральный посредник в операции по вывозу тела убитого на азербайджано-армянской границе солдата.

Напомним, что А.Аббасов пропал без вести в январе этого года.

Акиф Аббасов

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