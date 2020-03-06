Тело азербайджанского солдата-шехида предано земле

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Тело погибшего от пули вражеского снайпера пограничника Орхана Пашазаде предано земле.

Как передает муганьское бюро Report, по завершении церемонии прощания с шехидом его похоронили на кладбище в селе Джафарханлы Джалилабадского района.

В церемонии погребения принимали участие члены семьи шехида, представитель ГПС, руководство ИВ Джалилабадского района, сотрудники Джалилабадского районного отделения Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, жители района и представители общественности.

***11:01

Тело азербайджанского пограничника, павшего от снайперской пули, во время несения службы на боевом пункте близ села Гушчу Айрым Газахского района, Орхана Пашазаде доставлено в родное село Джафарханлы Джалилабадского района.

Как сообщает муганское бюро Report, тело шехида встретили представители Государственной пограничной службы, руководство Исполнительной власти Джалилабадского района, сотрудники Джалилабадского районного отделения Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности.

Шехид будет предан земле на кладбище в селе Джафарханлы.

Позднее в селе Джафарханлы началась церемония прощания с погибшим.

5 марта в 19:10, подразделения ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района.

В результате огня, открытого вражеским снайпером, был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти.