Тело азербайджанского солдата эвакуировано с нейтральной территории

Тело азербайджанского солдата Абдулрахманова Рамина Шовкат оглу, который 22 сентября заблудился на территории напротив вражеских позиций и был убит армянской стороной, эвакуировано с линии соприкосновения войск.

Руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного креста Илаха Гусейнова сообщила Report, что 23 сентября на основе обращения и по согласованию сторон МККК участвовал в качестве нейтрального посредника в эвакуации тела погибшего лица с территории линии соприкосновения войск.

Отметим, что 22 сентября солдат воинской части в прифронтовой зоне Абдулрахманов Рамин Шовкат оглу, заблудившийся на территории напротив вражеских позиций, был убит армянской стороной.