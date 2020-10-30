Тейс: Армянский терроризм нужно остановить, пока не стало слишком поздно

"Где Вашингтон, Париж, Лондон и Берлин, почему они всегда молчат?"

"Шовинистические террористические акты, совершенные Арменией против ни в чем не повинного гражданского населения и детей Азербайджана, нарушения международного гуманитарного права, совершаемые вооруженными силами Армении, и вербовка несовершеннолетних в вооруженные силы Армении должны быть открыто осуждены международным сообществом".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Армянские ракеты "Смерч" были выпущены по Барде, и мировое сообщество должно отреагировать на эти ужасные преступления против человечности. Взрывы в жилом квартале недалеко от больницы в Барде - ужасное преступление против человечности, совершенное Арменией; Использование кассетных бомб при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом.

"Мирное население Азербайджана переживает ужасную боль и трагические потери. В результате ракетных обстрелов Барды 21 человек погиб, еще около 70 ранены. Где Вашингтон, Париж, Лондон и Берлин, почему они всегда молчат? Своим молчанием Вашингтон, Берлин и Брюссель превращают региональный вооруженный конфликт на Южном Кавказе из кризиса в трагедию. Армянский режим неоднократно нарушал режим прекращения огня в гуманитарных целях, и я потрясен тем, что руководство Европейского Союза хранит молчание. Армянский терроризм необходимо остановить, пока не стало слишком поздно", - заявил эксперт.

По его словам, международное сообщество должно также осудить политическую поддержку и логистическое сотрудничество, которое Армения получает из различных стран Балкан и Восточной Европы: "Эта закулисная тактика, проводимая несколькими странами-членами ЕС, должна быть прекращена и публично осуждена".

"Соединенные Штаты готовятся к избранию нового президента 3 ноября, ожидается, что действующий президент Дональд Трамп одержит убедительную победу на второй срок. Сразу после церемонии приведения к присяге 20 января 2021 года президенту Трампу следует уволить госсекретаря Помпео и назначить нового дипломатического руководителя США, который будет высоконадежным, хорошо сбалансированным, крайне нейтральным и политически подходящим для того, чтобы надлежащим образом справиться с угрозой со стороны Армении", - считает П. Тейс.