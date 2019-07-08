Посол: Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ видят необходимость решения карабахского конфликта в ближайшее время

"Сам факт встречи по нагорно-карабахскому урегулированию в Вашингтоне уже говорит о том, что США, в качестве страны-сопредседателя, заново показали свою заинтересованность. Наверное это самое важное".

Об этом Report заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

"Сам факт встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне позитивен, потому что все страны- сопредседатели видят необходимость решения конфликта в ближайшее время. Все понимают, что статус- кво неприемлем. И все хотят видеть решение конфликта мирным путем. Это самый большой результат встречи в Вашингтоне"-, заявил посол.