Стало известно место проведения встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоится сегодня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report, об этом написал в Twitter прибывший на место встречи сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

20 июня президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудит с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, предполагается, что в начале Путин встретится по отдельности с Алиевым и Саргсяном, а затем уже три президента проведут переговоры вместе.

Ушаков отметил, что встреча запланирована на вторую половину дня.