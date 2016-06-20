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    Стало известно место проведения встречи президентов Азербайджана и Армении

    Об этом сообщил прибывший на место встречи сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоится сегодня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report, об этом написал в Twitter прибывший на место встречи сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. 

    20 июня президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудит с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, предполагается, что в начале Путин встретится по отдельности с Алиевым и Саргсяном, а затем уже три президента проведут переговоры вместе.

    Ушаков отметил, что встреча запланирована на вторую половину дня. 

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