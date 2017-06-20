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Стал известен объем средств, выделенных на финансирование Минской группы ОБСЕ и офиса Каспшика в этом году

Стал известен объем средств, выделенных на финансирование Минской группы ОБСЕ и офиса Каспшика в этом году

Всего на Южный Кавказ ОБСЕ выделил средств в размере 3 861 900 евро

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В  этом году ОБСЕ выделит на деятельность Минской группы, занимающейся урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, финансирование в размере 911 200 евро. Как сообщает Report, бюджет офиса специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика составит 1 235 800 евро.

Отметим, всего на Южный Кавказ выделено средств в размере 3 861 900 евро. 

1 июня Постоянный совет ОБСЕ в Вене утвердил бюджет организации на 2017 год. Общий бюджет организации на период с 1 января по 31 декабря 2017 года составляет 138 982 600 евро.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов ОБСЕ, в состав которого входят представители всех 57 государств-участников организации. Решения принимаются на основе консенсуса.

ОБСЕ финансируется за счет взносов 57 стран-членов организации.

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