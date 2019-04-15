Зампомощника госсекретаря США: Приветствуем диалог сторон для мирного урегулирования карабахского конфликта

США как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приветствует встречи сторон, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил Ззместитель помощника госсекретаря США в Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Ричард Гленн.

"Как страна сопредседатель, мы приветствуем такие встречи, как та, что сегодня прошла в Москве и диалоги и контакты, направленные на мирное урегулирование конфликта", - заявил зампомощника Госсекретаря США.

Комментируя вопрос о незаконном обороте наркотиков на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе, Р. Гленн заявил, что США вне зависимости от источника происхождения, выступают за предотвращение наркотрафикинга.