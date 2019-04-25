Спустя 25 лет обнаружили могилу пропавшего без вести в карабахской войне солдата - ФОТО

В Имишлинском районе спустя 25 лет обнаружили могилу пропавшего без вести во время боевых действий в Карабахе жителя Нефтчалинского села Холгарабуджаг Ильгара Гасаналы оглу Наджафова 1975 г.р.
Как сообщает аранское бюро Report, узнав о существовании в имишлинском селе Шаммедли кладбища неизвестных шехидов, отец шехида Гасаналы Наджафов связался с ахундом района Адыгезалом Башировым.
Ему заявили, что в свое время на указанном кладбище были похоронены 32 неизвестных шехида, личность 25 из которых была установлена.
Ахунд сопоставил фото сына Г.Наджафова с заснятыми во время похорон фотографиями шехидов и нашел сходство с одним из них.
Обратившись в ИВ Нефтчалинского района, отец шехида попросил помочь перенести могилу сына в родное село.
25 апреля при участии сотрудников Нефтчалинской ИВ и ахунда района Гаджи Мирсеймура Алиева могилу вскрыли и перенесли останки шехида в нефтчалинское село Холгарабуджаг, где предали земле на сельском кладбище.
Отметим, что Ильгар Наджафов пропал без вести 10 января 1994 года в боях за физулинское село Абдулрахманлы.
Valeh DadaşovАвтор новости