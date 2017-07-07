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    Спецпредставитель: ЕС содействует исключительно мирному решению карабахского конфликта

    Герберт Зальбер выразил глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликта

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем в рамках усилий посредников Минской группы ОБСЕ.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном

    Европейский дипломат выразил "глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации" в зоне карабахского конфликта.

    "Исключительно мирное решение карабахского конфликта - принципиальная позиция ЕС, и Евросоюз беспрекословно содействует усилиям Минской группы ОБСЕ", - отметил Г.Зальбер.

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