Спецпредставитель: ЕС содействует исключительно мирному решению карабахского конфликта

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем в рамках усилий посредников Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном

Европейский дипломат выразил "глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации" в зоне карабахского конфликта.

"Исключительно мирное решение карабахского конфликта - принципиальная позиция ЕС, и Евросоюз беспрекословно содействует усилиям Минской группы ОБСЕ", - отметил Г.Зальбер.