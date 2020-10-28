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Спецпредставитель президента Ирана решительно осудил удары Армении по Барде

Спецпредставитель президента Ирана решительно осудил удары Армении по Барде "Мы решительно осуждаем атаки на мирных жителей. Это принципиальная позиция исламской Республики Иран"
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 20:49
Спецпредставитель президента Ирана решительно осудил удары Армении по Барде

"Мы решительно осуждаем атаки на мирных жителей. Это принципиальная позиция исламской Республики Иран".

Об этом Report заявил спецпредставитель президента Ирана, заместитель министра иностранных дел Сейид Аббас Аракчи, комментируя ракетный обстрел Барды со стороны ВС Армении.

"Мы разделяем боль и горе Азербайджанского государства, народа и семей, потерявших своих близких", - сказал он.

А. Аракчи также добавил, что эти трагические события дают основание полагать, что Иран должен приложить больше усилий для прекращения войны и убийства мирных жителей.

"Предложенный Ираном план урегулирования подготовлен на основе реального подхода к скорейшему завершению войны. Он был подготовлен на основе принятых международных принципов. Мы обсудили этот план с нашими азербайджанскими коллегами. Азербайджанская сторона восприняла его положительно и конструктивно. И если такой же подход будет со всех сторон, то этот план даст свои плоды",- заключил С. Аракчи.

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Версия на азербайджанском языке Seyid Abbas Əraqçi: "Biz dinc əhaliyə olan hücumları qətiyyətlə pisləyirik"

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