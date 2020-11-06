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Создана Госкомиссия для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану

Создана Госкомиссия для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану В целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности создана Государственная комиссия.
Нагорно-карабахский конфликт
6 ноября 2020 г. 20:48
Создана Госкомиссия для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану

В целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии Армении против Азербайджана создана Государственная комиссия.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

В состав комиссии входят председатель Государственной комиссии, заместитель председателя Государственной комиссии, члены Государственной комиссии.

Комиссия в двухмесячный срок должна обеспечить оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Кроме того, на основании результатов оценки, предусмотренной в пункте 2.1 настоящего Распоряжения, представить президенту Азербайджанской Республики предложения о финансовых средствах, требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших объектов и осуществления ремонтно-строительных работ.

Госкомиссия совместно с соответствующими государственными органами (структурами) обеспечит создание единой базы данных относительно расходов, понесенных в связи с ущербом, предусмотренным в пункте 2.1, и его ликвидацией, в том числе полным восстановлением пострадавших объектов и проведением ремонтно-строительных работ, а также постоянное обновление данных. А также обеспечит регулярное информирование общественности о проделанной работе.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики примет меры для доведения до международной общественности, в том числе международных организаций сведений, предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Распоряжения.

Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması üçün Dövlət Komissiyası yaradılıb

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