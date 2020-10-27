О нас
Report Georgia

Совместное заявление Министерства обороны и Государственной пограничной службы

Совместное заявление Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения
Нагорно-карабахский конфликт
215
27 октября 2020 г. 13:27
Совместное заявление Министерства обороны и Государственной пограничной службы

Азербайджан, придерживаясь нового режима гуманитарного прекращения огня, сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры. Пользуясь этим, Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы, подготавливая почву для своих дальнейших провокаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны и Государственной пограничной службы.

"Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана. Нерушимость государственной границы должна быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по отношению к нашей территориальной целостности. С учетом этого, Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ministry of Defense, State Border Service issue joint statement
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə bəyanat yayıb

Новости партнеров

Самое важное

МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
27 октября 2020 г. 12:19
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
27 октября 2020 г. 10:46
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
27 октября 2020 г. 00:00
Освобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
ВидеоОсвобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
26 октября 2020 г. 22:48
Напряжение между армянскими военными достигло апогея
ВидеоНапряжение между армянскими военными достигло апогея
26 октября 2020 г. 22:11
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
26 октября 2020 г. 16:37
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
26 октября 2020 г. 13:22
Президент Азербайджана обратился к народу
Президент Азербайджана обратился к народу
26 октября 2020 г. 12:01
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
26 октября 2020 г. 11:03
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
26 октября 2020 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi