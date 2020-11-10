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Совфед РФ: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению

Совфед РФ: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению Миссия российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будет эффективной только тогда, когда Армения, как и Азербайджан, продемонстрирует готовность выполнять свою часть обязательств
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 13:58
Совфед РФ: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению

Миссия российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будет эффективной только тогда, когда Армения, как и Азербайджан, продемонстрирует готовность выполнять свою часть обязательств. Как сообщает Report, об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала "Россия- 24".

"Есть согласие Азербайджана остановиться на этом и воспользоваться добрыми услугами российских миротворцев, есть согласие Армении, во всяком случае, первых лиц Армении. По состоянию на сегодня нам предстоит еще убедиться, что это согласие сопровождается хотя бы относительным общественным согласием, общественным консенсусом. Армения должна продемонстрировать, что она, как и Азербайджан, готова выполнять свою часть обязательства по этому трехстороннему соглашению, только тогда российские миротворцы окажутся эффективными", - сказал К. Косачев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya parlamenti: Ermənistan sazışə dair öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu göstərməlidir

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