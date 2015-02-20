Советник эмира Кувейта: Наше государство всегда будет защищать позицию подвергшегося оккупации Азербайджана

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял находящегося с визитом в Азербайджане советника эмира Кувейта, посланника генсека ООН по гуманитарным вопросам Абдуллаха Матуга аль-Матуга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК. На встрече в УМК А.Пашазаде попросил передать приветствие и свое глубокое почтение эмиру Кувейта Сабаху бин Ахмед Аль-Сабаху IV.

Председатель УМК выразил удовлетворенность искренними братскими отношениями между Азербайджаном и Кувейтом во всех областях, высоко оценил совместные усилия на пути развития религиозных связей.

А.Пашазаде особо подчеркнул поддержку Кувейтом правой позиции Азербайджана и выразил признательность. Глава УМК отметил важность занимаемой гостем должности и особо подчеркнул демонстрируемую Кувейтом братскую позицию по отношению к Азербайджану.

В свою очередь, советник эмира Кувейта поблагодарил за радушный прием и заверил Шейх-уль-ислама в том, что Кувейт всегда будет поддерживать правую сторону и будет защищать позицию подвергшегося оккупации Азербайджана.