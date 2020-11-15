Сотруднику ANAMA ампутировали левую ногу

Худиев Асаф Мурсал оглу 1979 года рождения наступил на мину, в результате чего ему оторвало часть левой ноги в области пятки, также он получил многочисленные осколочные ранения

Как сообщалось, вчера около 16:30 Ахмедов Ясин Алескер оглу 1984 года рождения и его брат, Ахмедов Асиф Алескер оглу 1989 года рождения пасли скот на опасной территории в освобожденном селе Алханлы Физулинского района, куда запрещено заходить гражданским лицам, в результате чего подорвались на противопехотной мине.

Как сообщили Report в пресс-службе ANAMA, в результате взрыва Ясин Ахмедов погиб, а Асиф Ахмедов получил тяжкие телесные повреждения.

Для эвакуации гражданских лиц на территорию были направлены саперы Агентства. Раненого Асифа Ахмедова вынесли с территории, а в ходе выноса тела Ясина Ахмедова сапер, Худиев Асаф Мурсал оглу 1979 года рождения наступил на мину, в результате чего ему оторвало часть левой ноги в области пятки, также он получил многочисленные осколочные ранения.

Асаф Худиев

Худиев Асаф Мурсал оглы был прооперирован в Диагностическом центре Физули, его состояние стабильно тяжелое:

"Еще раз заявляем, что упомянутые районы является освобожденными, и по соображениям безопасности въезд гражданских лиц туда строго запрещен", - заявили в ANAMA.