О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули Сегодня около 19:00 командированный в Физулинский район для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), Худиев Асиф Мурсал оглу 1979 года рождения подорвался на мин
Нагорно-карабахский конфликт
14 ноября 2020 г. 20:11
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули

Сегодня около 19:00 командированный в Физулинский район для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), Худиев Асиф Мурсал оглу 1979 года рождения подорвался на мине, в результате чего у него произошла травматическая ампутация нижней части пятки левой ноги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза и другие процессуальные действия.

Продолжаются необходимые следственные действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ANAMA əməkdaşı Füzulidə minaya düşdü

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Армяне покидают азербайджанский Кельбаджар
ВидеоАрмяне покидают азербайджанский Кельбаджар
14 ноября 2020 г. 17:41
Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района
Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района
14 ноября 2020 г. 16:51
Турецкий Красный Полумесяц: Мы помогаем в Азербайджане тем, кому нужна помощь
ФотоТурецкий Красный Полумесяц: Мы помогаем в Азербайджане тем, кому нужна помощь
14 ноября 2020 г. 16:45
Командующий миротворцами РФ рассказал о ситуации в Карабахе
Командующий миротворцами РФ рассказал о ситуации в Карабахе
14 ноября 2020 г. 16:34
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
МИД Турции: Безосновательные обвинения Механизма спецпроцедур ООН не соответствуют действительности
МИД Турции: Безосновательные обвинения Механизма спецпроцедур ООН не соответствуют действительности
14 ноября 2020 г. 16:15
В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху
В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху
14 ноября 2020 г. 16:09
МЧС взяло под охрану водохранилище Суговушан
МЧС взяло под охрану водохранилище Суговушан
14 ноября 2020 г. 15:16
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi