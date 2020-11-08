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Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 01:02
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, обсуждалась тема Нагорного Карабаха", - отметил собеседник агентства.

Между тем ранее телефонные переговоры также провели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе них, как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер проинформировал турецкого коллегу о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении, ориентированных на поиск вариантов урегулирования в Нагорном Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu və Lavrov da Dağlıq Qarabağla bağlı fikir mübadiləsi apardılar

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