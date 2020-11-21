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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Франции

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Франции Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Нагорно-карабахский конфликт
21 ноября 2020 г. 01:08
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Франции

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, стороны обменялись мнениями по поводу последней ситуации в регионе, реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, ряда вопросов, вытекающих из соглашения, а также урегулирования гуманитарных вопросов.

Министры подчеркнули важность изучения и сохранения состояния исторических и религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa XİN başçıları Qarabağ abidələrinin öyrənilməsini müzakirə ediblər

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